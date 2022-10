samedi 29 octobre 2022 • 691 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'équipe nationale U23 du Sénégal a décroché sa qualification pour le dernier tour des éliminatoires de la CAN de la catégorie, en dominant le Burkina Faso, samedi soir, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.

Les lions olympiques se sont imposés par tirs au but (5-3) après un score nul et vierge, à l'issue du temps règlementaire. Au dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U23, "Maroc 2023", le Sénégal défiera son voisin du Mali. Demba Mbaye et ses hommes ont déjà en tête ce derby. Même s'ils savourent pour l'heure cette qualification.