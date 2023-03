vendredi 17 mars 2023 • 1163 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La liste des joueurs du Sénégal devant disputer les éliminatoires de la Can 2024 sera rendue publique ce vendredi. Elle sera marquée par deux «surprises».

C’est ce vendredi que Aliou Cissé va dévoiler sa liste de 24 joueurs devant prendre part à la double confrontation contre le Mozambique, lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2024. Selon l’Observateur, Pape Ousmane Sakho et Moussa Niakhaté sont sur la liste du sélectionneur national. Ils vont remplacer Ismaila Sarr et Abdou Diallo. Sadio Mané, de retour de blessure, est bien sur la liste, tandis que Cheikhou Kouyaté a, lui, été zappé.