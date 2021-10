vendredi 29 octobre 2021 • 551 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le sélectionneur national, Aliou Cissé va publier la liste des Lions, le 5 novembre 2021, pour boucler les éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Dans une semaine, on saura les noms des joueurs qui vont tenter de clôturer en beauté l'avant dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde "Qatar 2022", renseigne Le Quotidien. Ce sera lors d'un face à face entre l'entraîneur national et la presse. Il faudra s'attendre à une liste composée de nouvelles têtes sachant que l'équipe du Sénégal a déjà décroché son billet pour les barrages des qualifications pour le Mondial 2022. Du coup, cela devrait permettre au staff technique de revoir d'autres joueurs surtout que la CAN s'approche. Mieux, ces deux rencontres (5e et 6e journées) contre le Togo (11 novembre à Lomé) et le Congo (15 novembre à Thiès) serviront également de préparation à la Coupe d'Afrique des Nations prévue à partir du 9 janvier 2022 au Cameroun.