iGFM (Dakar) Le sélectionneur du Togo, Paulo Duarte a dévoilé sa liste de 26 Eperviers retenus pour affronter le Sénégal le 1er septembre 2021, à Thiès, à l'occasion de la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Aux côtés des cadres comme Djené Dakonam, Ihlas Bebou, Floyd Ayité et Kodjo Fo Doh Laba, on retrouve le binational Frédéric Ananou (23 ans), latéral droit de Paderborn et ancien international U20 allemand, appelé pour la première fois. David Henen, Kevin Denkey et Kossivi Amededjisso signent quant à eux leur retour en sélection.