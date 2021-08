lundi 23 août 2021 • 203 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Liverpool a refusé de libérer Mohamed Salah pour disputer les prochaines qualifications de l’Égypte pour la Coupe du monde avec l’Angola en raison des restrictions de quarantaine auxquelles il serait confronté à son retour.

La Fédération égyptienne de football a publié lundi un communiqué annonçant que Liverpool avait informé l’instance dirigeante Salah ne serait pas autorisé à rejoindre son pays dans leur camp pour les rencontres contre l’Angola le 2 septembre et le Gabon le 5 septembre.



« La Fédération égyptienne de football a reçu une lettre du Liverpool FC s’excusant pour l’incapacité de son joueur, Mohamed Salah, à rejoindre l’équipe nationale lors de son prochain camp, qui comprend l’affront de l’Angola au Caire et du Gabon à Franceville lors des premier et deuxième tours des éliminatoires du continent africain pour la Coupe du monde », peut-on lire dans le communiqué.



« La lettre du club anglais faisait référence aux mesures de précaution appliquées en Angleterre pour faire face à l’épidémie de coronavirus dans le monde, qui place les rapatriés de certains pays en isolement sanitaire obligatoire pendant une période de 10 jours à leur retour en Angleterre.



Dans cette lettre, le club anglais a également exprimé son espoir que la Fédération égyptienne comprenne qu’elle a été forcée de le faire, face au fait que le joueur est soumis à une quarantaine pour cette période et est affecté par celle-ci physiquement, ainsi que l’incertitude des conditions déterminées par les autorités anglaises. Il est rapporté que Liverpool FC a pris la même position avec un certain nombre de ses joueurs étrangers. »



Comme l’Égypte est sur la liste rouge des voyages du gouvernement britannique, Salah devrait se mettre en quarantaine pendant 10 jours à son retour du camp, ce qui signifie qu’il manquerait le match de Premier League de Liverpool avec Leeds United le 12 septembre.

Cependant, le club serait heureux que Salah se rende à Franceville pour le match contre le Gabon, qui est sur la liste orange du Royaume-Uni. Salah n’aurait pas à se mettre en quarantaine après avoir visité le pays.



Liverpool et d’autres membres de l’Association européenne des clubs (ECA) auraient demandé des exemptions pour permettre à leurs joueurs d’éviter la quarantaine, tandis que la FA égyptienne a demandé à la FIFA d’essayer de résoudre le problème.



Sans exemption, Liverpool devrait également empêcher les internationaux brésiliens Alisson, Roberto Firmino et Fabinho de se déplacer pour le prochain tour de qualification de la Selecao.



Le Brésil reste sur la liste rouge du Royaume-Uni comme l’un des pays les plus touchés par la pandémie. Les hommes de Tite visitent le Chili avant d’accueillir l’Argentine le 5 septembre.

Avec BeinSports