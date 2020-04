Exclusif : près de 40 pêcheurs Ghanéens mis en quarantaine à Elinkine

iGFM-(Dakar) C’est une information IGFM. 39 pêcheurs Ghanéens sont mis en quarantaine à Elinkine, village situé dans l’embouchure du fleuve Casamance, à 35 km d’Oussouye.

Michel Diatta, le Maire de la commune de Mlomp confirme. « Il s’agit de deux pirogues qui ont quitté Elinkine le 28 mars et il s’est trouvé que les pêcheurs sont arrivés le 9 avril. Mais, à l’aller, ils étaient partis avec 30 mais au retour, ils sont revenus avec 9 autres. Une a fait 5 de plus et une autre 4 de plus. Ce qui fait 9 intrus. C’est pour cela que nous avons décidé de les confiner dans le CEM d’Elinkine depuis hier. Ils vont y rester pour 14 jours », a-t-il fait savoir au sujet des pêcheurs ghanéens qui ont fait plusieurs pays de la sous-région. Et de rassurer : »Toutes les dispositions ont été prises pour qu’il n’y ait pas de contacts entre eux et les populations d’Elinkine. »

