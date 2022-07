vendredi 15 juillet 2022 • 361 lectures • 0 commentaires

iGFM - Après l’élimination des lionnes du football, le président de la Fédération sénégalaise de football s’est exprimé. Il retient surtout le côté positif.

«Nous étions dans une poule qui semblait équilibrée, mais où on n’avait pas la faveur des pronostics. On s’en est sortis après deux matchs, on n’a pas pris beaucoup de buts dans ce tournoi. On a une équipe solide, la qualité de jeu montre que le football féminin sénégalais a beaucoup progressé.



Personne ne nous attendait d’ailleurs. Elles sont sur la bonne voie il faut les féliciter et les encourager et encourager le staff, continuer à travailler (…) Ces éliminations sont souvent fondatrices de quelque chose de plus fort dans le futur si on continue à travailler et à croire en ces jeunes footballeuses.»