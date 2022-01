mardi 11 janvier 2022 • 302 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le président Macky Sall, qui a pris part aux sommets extraordinaires de la Cedeao et de l’Uemoa le week-end dernier, avait-t-il bien analysé les conséquences de la mise sous embargo du Mali sur l’économie sénégalaise ?

Le Sénégal risque très gros. Les sanctions imposées au Mali et la décision d’Assimi Goïta de fermer les frontières de son pays aux Etats de la Cedeao font planer un gros danger sur des centaines de milliards de francs Cfa et sur plusieurs secteurs.



Et pour le comprendre, il faut jeter un coup d’œil sur les statistiques des échanges entre les deux pays. Dans les exportations du Sénégal, le Mali s’est placé en tête dans le classement des principaux clients du Sénégal, rien qu’en 2020.

Dans la sous-région, le Sénégal a exporté pour 863 milliards de francs Cfa. Et de ces exports, le Mali a commandé pour 474,8 milliardsde francs Cfa, renseigne l’Ansd. Mieux, ces 5 dernières années, le Mali a commandé à hauteur de 2042 milliards de francs Cfa chez nous.



Le Mali, c'est aussi et surtout le principal partenaire du Sénégal en ce qui concerne les exportations d’hydrocarbures. Il a capté 64,7% de nos ventes en 2020, dans ce domaine. Aussi, c’est le Mali qui commande 87% de nos importations en ciment (73,7 milliards de francs Cfa en 2020).



L’institut national de la statistique du Mali, dans son bulletin du 4ème trimestre de 2020, a classé le Sénégal 2ème fournisseurs du Mali avec 19,07% de ses importations, juste derrière la Chine (19,69%).



Ainsi, il apparait clairement que parmi les Etats de la Cedeao, le Sénégal est le pays qui a le plus à perdre économiquement dans ces sanctions imposées au Mali. Il s'agit là, d'une menace réelle sur toutes ces exportations et les recettes fiscales qu'elles peuvent apportent à l'Etat. Les entreprises sénégalaises qui exportent vers le Mali, elles, sont déjà sur le qui-vive.