Le président Macky Sall a demandé au gouvernement de préparer un projet de loi d'amnistie pour les évènements ayant conduit aux émeutes de mars 2021 et de juin 2023.

C’est le Journal "Le Quotidien" qui en donne l’information. Macky Sall a donné des instructions au gouvernement afin qu’il prépare un projet de loi d'amnistie pour les évènements ayant conduit aux émeutes de mars 2021 et de juin 2023.



L’objectif, selon le journal, est de permettre aux nombreuses personnes détenues dans les prisons du pays, de recouvrer la liberté.



Selon toujours "Le Quotidien", le chef de l'Etat avait d'ailleurs présenté l'idée en Conseil des ministres le mercredi dernier 7 février. Mais, des ministres avaient eu besoin de plus de clarifications, ce qui a conduit à repousser le projet, pour prendre le temps de bien en expliquer les motivations à tous les acteurs.



L'idée, derrière ce texte est, comme dit plus haut, de faire montre «d'esprit de pardon et de réconciliation», pour dépasser les clivages actuels, afin de reprendre le plus rapidement possible le processus électoral.