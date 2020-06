Emeutes de Cap Skirring : les cinq «cerveaux» de la marche non autorisée convoqués à la barre le mardi prochain,

iGFM – (Ziguinchor) – Les cinq principaux organisateurs de la marche non autorisée le samedi dernier dans la station balnéaire de Cap-Skirring ont bénéficié le mardi 2 juin 20, à l’issu de leur face-à-face avec le Procureur de la République de Ziguinchor d’une liberté provisoire. Ils sont cependant convoqués le mardi 9 juin 20 devant la barre du Tribunal correctionnel de Ziguinchor pour des faits de participation à l’organisation d’une manifestation interdite, ayant causé des dommages aux personnes et aux biens et de violences et voies de fait à agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions. Ils risquent 1 à 5 ans et 1 mois à 3 ans de prison ferme

Ils se nomment Matar Tendeng, Abdourahmane Diallo, Chérif Badji et deux autres accusés. Ils sont, selon nos sources judiciaires, convoqués le mardi 9 juin 20 devant la barre du Tribunal correctionnel de Ziguinchor où ils seront jugés, à l’issu des émeutes de Cap-Skirring qui ont eu lieu le samedi dernier et qui ont occasionné plusieurs blessés graves, pour des faits de participation à l’organisation d’une manifestation interdite, ayant causé des dommages aux personnes et aux biens et de violences et voies de fait à agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions. Pour rappel le sieur Matar Tendeng et compagnies avaient tous reçu un coup de fil du Cdt de la Brigade de Cap-Skirring pour répondre à une convocation le dimanche 31 mai 20. Ils avaient tous déféré à leur convocation. Entendus, ils ont été remis en liberté. Des sources proches du dossier avaient même affirmé avec force qu’ils risquaient tous, à l’issu de leur rencontre avec le Procureur de la République, pour incitation à manifestation non autorisée, d’être déférés à la Mac de Ziguinchor. Ce qui n’a pas été le cas.

Matar Tendeng et compagnies risquent 1 à 5 ans et 1 mois à 3 ans de prison ferme

«1 à 5 ans pour la première infraction (Article 97, alinéas 3 et 4, 98 et S du Code pénal) et 1 mois à 3 ans pour la seconde infraction (Article 201 du Code pénal)» Telle sont les peines que risquent les cinq organisateurs de la marche non autorisée de la station touristique. Une marche qui, rappelons-le, avait viré à une guérilla urbaine. Le village de Cap-Skirring était, ce jour-là, partagée entre les feux de ses habitants et les lacrymogènes des gendarmes. Plusieurs personnes ont été interpellées avant d’être relâchées. Des populations de la station balnéaire assoiffées dont le seul tort, était d’avoir descendu dans les rues pour réclamer une eau potable invisible depuis plus de trois décennies dans leur contré.