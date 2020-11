mardi 10 novembre 2020 • 57 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La Chambre de Commerce d'Industrie, d'Agriculture de Dakar dans le cadre de la lutte contre l'émigration clandestine et pour le développement et l'employabilité des jeunes a lancé ce mardi le projet Défi-Archipélago.

Le programme Archipelago, est une initiative qui vise à travers des formations duales, école-entreprise, à doter de compétences aux jeunes, aux femmes et aux migrants de retour.

La formation dispensée permet aux jeunes d'acquérir des compétences correspondant aux besoins du secteur privé et aux potentiels économiques identifiés, le développement économique local et l'entrepreneuriat sont encouragés et le dialogue public-privé est facilité, les performances et services fournis par les organisations intermédiaires du secteur privé sont améliorés.

La Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar (CCIAD), a depuis le début impliqué les chambres soeurs de Kolda et de Diourbel pour en faire des bénéficiaires et des acteurs dans la mise en oeuvre du projet.

En plus de doter de compétences aux jeunes, femmes et migrants de retour, le projet Défi-Archipélago contribue à la mise en place, au profit des Chambres impliquées dans le projet, de nombreux services offerts aux PME.

Cet ambitieux projet, s'inscrit ainsi clairement dans les objectifs du Fonds Fiduciaire d'Urgence (FFU) de l'Union Européenne (UE) en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière.

Le projet Défi-Archipélago est un consortium dirigé par l'ApéFé, demandeur principal, qui est l'opérateur de développement des régions francophones de Belgique, il est accompagné de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Wallonie (CCIW), le Centre de Formation et de Recherche en Aquaculture (CEFRA) de l'Université de Liège.

Au niveau du Sénégal, la Chambre de Commerce de Daakar est le commandeur principal et l'Office Nationale de la Formation Professionnelle (ONFP), opérateur public autonome de formation, retenue comme codemandeur.

Les trois Chambres de Commerce de Diourbel, Louga et Kolda viennent en tant qu'affiliées viennent compléter et renforcer le consortium.

Ce Consortium collaborera ainsi, avec plusieurs acteurs de la formation professionnelle notamment: l'Agence Nationale d'Aquaculture, le Centre de formation Sénégal-Japon, le Centre sectoriel des Métiers du Bâtiment et des Travaux Publics de Diamniadio et le CEFAM de Louga.

A terme, 450 jeunes des régions concernées seront formés et les entreprises partenaires verront leurs capacités renforcées.