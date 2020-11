dimanche 15 novembre 2020 • 204 lectures • 0 commentaires

Emigration Clandestine: Le "Ndigueul" de Serigne Mountakha Mbacké

iGFM-(Dakar) Le phénomène de l’émigration clandestine et les nombreuses pertes en vies humaines qu’il a occasionné préoccupe au haut plus haut degré le Khalife général de mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Par la voix de son porte-parole Serigne Bass Abdou Khadr, il a exprimé ce dimanche sa peine et recommande aux talibés d'arrêter de risquer leur vie en voulant rallier l'Europe par la mer.

"Le Khalife recommande à tous les musulmans et aux talibés mourides en particulier, à ne plus s’aventurer dans ces expériences périlleuses. C’est du Suicide et c’est interdit par l’Islam. Le marabout comprend votre volonté et votre désir de rendre votre avenir meilleur, mais il faut le faire dans les meilleures conditions et selon les règles édictées. L’émigration clandestine et les voyages par la mer surtout avec des embarcations de fortune n’est pas la voix recommandée. Les temps sont durs, mais le guide vous recommande de garder la foi », a déclaré Serigne Bassirou Abdou Khadr, le porte-parole du Khalife Géneral des mourides.

Serigne Bass Abdou Kadr a éjouté que «le Khalife a été informé de la disparition en mer de plus d’une centaine de talibés mourides qui ont tenté l’expérience de l’émigration clandestine. Il a été profondément attristé par cette nouvelle.»



