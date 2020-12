jeudi 31 décembre 2020 • 169 lectures • 1 commentaires

iGFM-(Dakar) Les chiffres sont donnés par l’ONG espagnole qui surveille les flux migratoire Caminando Fronteras. Au total, 2 170 migrants ont péri en 2020 dans l’Atlantique en tentant de gagner l’Espagne. La plupart ont emprunté la route migratoire qui rejoint les îles Canaries. Un chiffre en forte augmentation par rapport aux années précédentes.

iGFM-(Dakar) Des chiffres qui font froid dans le dos. Au total, 2 170 migrants sont morts en tentant la traversée vers l’Espagne cette année. C’est deux fois plus que l’année précédente. Selon l’ONG Caminando Fronteras, la grande majorité des décès se sont produits au cours de 45 naufrages d’embarcations faisant route vers les Canaries.

Les arrivées de migrants dans cet archipel espagnol – situés à environ 150km des côtes du Sahara occidentale – ont fortement augmenté cette année. Entre janvier et novembre, 19 566 migrants ont atteint les Canaries, soit 10 fois plus que l’année précédente, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur espagnol. Cette route migratoire via les Canaries s’est considérablement développée, notamment à cause des contrôles en Méditerranée, l’autre itinéraire permettant d’atteindre l’Espagne, qui se sont renforcés.