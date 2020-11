jeudi 12 novembre 2020 • 155 lectures • 0 commentaires

La direction des relations publiques de la police nationale a publié, hier, les chiffres du mois d’octobre. La police assure que l’examen de l’évolution de la criminalité permet de conclure à une tendance baissière depuis plusieurs mois avec un taux d’élucidation de plus de 99 % des crimes.

Et dans le cadre de la lutte contre l’émigration clandestine, la mise en œuvre des opérations Frontex a permis l’interpellation de plus de 1537 migrants entre Soumbédioune, Bargny, Rufisque, Mbour et Saint Louis dont 29 convoyeurs déférés au parquet et la saisie de 06 pirogues, 10 moteurs, 3 GPS, 02 véhicules et du carburant.