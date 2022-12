lundi 26 décembre 2022 • 614 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Au début de l’année 2022, Emilie Fiorelli annonçait son énième rupture avec Mbaye Niang, le père de ses deux enfants. Si au départ, elle a souhaité garder les raisons pour elle, l’ex-candidate de télé-réalité a fini par tout déballer en cette fin d’année, livrant une image peu flatteuse du footballeur.

Elle levait alors le voile, preuves à l’appui, sur une facette très sombre et toxique du jeune footballeur qui aurait dépassé de nombreuses limites. « Trop longtemps que je prends sur moi (…) Je me sens comme harcelée à cause du comportement de mon ex-conjoint », avait-elle commencé à déclarer avant de dévoiler une conversation où l’on apprend que le sportif la battait et buvait de l’alcool. « Un homme qui se vante en plus de me lever la main dessus ! Maintenant vous pouvez comprendre pourquoi je me fais soigner ! », se désolait-elle.

Sur sa lancée, Emilie Fiorelli poursuivait avec des accusations très graves : « J’ai subi bien plus que de la tromperie. Mais la violence (les coups, morsures, brûlures) stop et en plus de s’en vanter, c’est carrément grave ! ». Loin de s’arrêter là, elle balançait ensuite sur ses infidélités : « J’ai pu découvrir la personne avec qui j’étais en train de ‘ba*ser’ (pardon pour la vulgarité) une fille dans son téléphone parce qu’il se filme, c’est marrant apparemment ! J’ai des photos de tout et je savais qu’un jour j’allais péter un câble. » Triste histoire…