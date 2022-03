jeudi 3 mars 2022 • 223 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Au huitième jour de l'offensive de Moscou, les autorités ukrainiennes ont confirmé que l'armée russe avait pris le contrôle de la ville de Kherson (sud), proche de la Crimée. Après s'être entretenu par téléphone avec Vladimir Poutine, Emmanuel Macron a estimé que "le pire est à venir".

Une délégation ukrainienne a entamé, jeudi, un nouveau round de négociations avec les Russes en Biélorussie. Elle souhaite négocier des "couloirs humanitaires" avec Moscou.



Le président Poutine a affirmé à son homologue français son intention de poursuivre "sans compromis" son offensive contre les "nationalistes" en Ukraine, lors d'une conversation téléphonique. Après cet échange, Emmanuel Macron dit avoir eu affaire à un Poutine "très déterminé". Il a estimé que "le pire est à venir" et que le but du dirigeant russe est de "prendre le contrôle de toute l'Ukraine", selon l'Élysée.



Dans la nuit de mercredi à jeudi, des responsables ukrainiens ont confirmé la prise par l'armée russe de Kherson, grande ville du sud de l'Ukraine.



Un million de réfugiés ont fui l'Ukraine à destination des pays voisins depuis le début de l'invasion russe, selon le haut-commissaire des Nations unies aux réfugiés (HCR), Filippo Grandi.



La France recommande à ses ressortissants dont la présence n'est pas essentielle en Russie de quitter le pays tant que des liaisons aériennes existent.



Les sportifs russes et biélorusses finalement exclus des jeux paralympiques de Pékin 2022.



