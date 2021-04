jeudi 22 avril 2021 • 183 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) Le ministre de l’Economie et du Plan Amadou Hott a chanté ce lundi les performances des structures proposées par l’Etat du Sénégal dans le cadre de la promotion et du financement de l’emploi des jeunes. Selon lui, les structures telles que la DER, le FONGIP, Le PRODAC ont contribué efficacement à la création d’emploi et à l’autonomisation des jeunes. «Plus 540 milliards ont été investis dans des programmes jeunesse», a révélé Amadou Hott.

«Vous avez beaucoup fait. Entre 20210 et 2020 , plus de 540 milliards de F Cfa ont été investis dans des programmes d’accompagnement des jeunes , sans inclure toutes les ressources injectées dans l’éducation, dans la formation et l’enseignement supérieur qui des budgets importants», a déclaré le ministre de l’économie et du plan à l’occasion Conseil présidentiel sur le financement du Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio- économique des jeunes.



Devant le chef de l’Etat Macky Sall qui a présidé la rencontre, Amadou Hott a précisé que plus de 200 000 jeunes sénégalais arrivent chaque année sur le marché de l’emploi. Selon lui, approximativement 1,5 millions de jeunes sénégalais ne sont dans aucun dispositif, ni d’éducation, ni de formation n’i d’emploi.



Il faut noter que le chef de l’Etat Macky Sall a annoncé lors de la même rencontre le renforcement des capacités des structures consacrées à l’accompagnement et au financement des jeunes à travers un programme de 450 milliards de nos francs.