jeudi 22 avril 2021 • 672 lectures • 0 commentaires

Actualité 3 heures Taille

L’artiste international, par ailleurs ministre conseiller du président de la République, Youssou Ndour a invité le secteur privé national consolider son partenariat avec l’Etat du Sénégal afin de contribuer efficacement à la contre le chômage des jeunes. «Le secteur privé doit jouer un rôle primordial dans la lutte contre le chômage des jeunes. L’Etat ne peut pas garantir un emploi à toute la population, donc le secteur privé doit apporter sa contribution», a déclaré Youssou.

Il a fait cette déclaration lors du conseil présidentiel pour l'emploi et l'insertion des jeunes tenu ce jeudi à Diamnadio.

Le patron de GFM a pris, devant le chef de l’Etat Macky Sall, l’engagement contribuer à ce combat pour la promotion de l’emploi des jeunes.



«En tant ministre, je suis témoin des efforts considérables que fournit le chef de l’Etat Macky Sall et son gouvernement pour répondre aux besoins des jeunes en terme d’emplois. En tant que chef d’entreprise, je peux également affirmer que le secteur privé a un rôle clé à jouer dans ce combat contre le chômage des jeunes. Je prends l’engagement de jouer pleinement mon rôle dans ce combat. Je fais confiance au chef de l’Etat et à sa politique et rendez-vous est pris l’année prochaine pour apprécier ensemble les résultats satisfaisants de ce programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes «Xeuyou ndaw yi », a déclaré Youssou Ndour.