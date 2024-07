"En 2022, le volume des importations depuis les Emirats Arabes Unis s’élevait à 363 milliards de F CFA"

iGFM - (Dakar) "En 2022, le volume des importations depuis les Emirats Arabes Unis s’élevait à 363 milliards de F CFA contre 35 millions de F CFA en termes d’exportations." a révélé le ministre de l'Industrie et du Commerce Dr Serigne Diop Gueye lors du Forum « Doing business with Senegal » organisé lundi à Dakar par Dubai Chamber.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Dr Serigne Guèye Diop est en phase avec les responsables des chambres consulaires. Il a donné son feu vert pour la promotion des investissements et le renforcement des échanges. M. Diop considère Dubaï Port World et les 5 vols hebdomadaires sur l'axe Dakar – Dubaï comme des symboles de la coopération bilatérale.

A l'en croire, les Emirats Arabes Unis constituent un modèle pour notre pays eu égard au passage de bourgade à hub en l'espace de quelques décennies. Ainsi, explique-t-il, les nouveaux dirigeants du pays sont résolus à rendre plus attractif l'environnement des affaires d'une part.

D’autre part, le nouveau régime entend s’appuyer sur la pêche, l’agriculture, l’exploitation des ressources extractives, etc.

Le ministre invite les entreprises sénégalaises à explorer les niches d’exportation vers Dubaï sous la houlette des Chambres de commerce.

Considérant les perspectives prometteuses avec la Zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECAF), Dr Diop incite les hommes d’affaires émiratis à investir au Sénégal, pays du futur.

