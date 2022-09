lundi 26 septembre 2022 • 790 lectures • 0 commentaires

Après son limogeage au ministère de la Santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr s'est exprimé à cœur ouvert dans les colonnes du journal Source A. Une occasion pour l'actuel premier vice-président de l’Assemblée nationale de donner sa position sur le nouveau gouvernement dirigé par Amadou Bâ.

Sur la question d'une troisième candidature,"seul le président Sall peut répondre à cete question", a indiqué l'ex ministre de la Santé. "S'il est candidat, naturellement c'est notre parti et notre coalition qui vont l'investir", a-t-il ajouté.



Et si Macky Sall renonçait à briguer un troisième mandat, Abdoulaye Diouf Sarr déclare que dans ce cas, sa "’décision sera personnelle, libre et indépendante."



Sur le nouvel attelage gouvernemental, "c’est au pied du mur que l’on reconnaît le bon maçon", a précisé l'actuel premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui assure cependant, de son soutien, le gouvernement de Amadou Bâ.