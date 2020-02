En colère contre l’entreprise CSE : les populations de Lyndiane barrent la route

iGFM-(Dakar) «Trop c’est trop. Nous disons halte au sabotage. Mieux, nous réclamons la fin des travaux de construction de la route de notre quartier Lyndiane (Ziguinchor) inscrite dans le cadre du Programme de Modernisation des Villes (Promovilles) avant l’hivernage», a laissé entendre ce samedi 29 février 2020, le porte-parole des populations de ce quartier populeux de la capitale du Sud, Mohammed El Bachir Badji.

Très furieux, ces habitants de Lyndiane qui ont occupé et barré la route pendant plus de quatre (4) tours d’horloge, avaient arboré des brassards rouges pour exprimer leur amertume. «Les travaux de construction de cette route ont démarré depuis plus de 18 mois mais jusque-là, il n y a aucune avancée significative. La poussière laissée sur place par les travailleurs de l’entreprise CSE en charge de construction de la route, a fini d’agacer toutes nos familles. Nos enfants sont malades et nos personnes vieilles passent tout leur temps à tousser la nuit. Nous n’en pouvons plus», disent les populations de Lyndiane. «Cette manifestation est la seconde du genre sur ce boulevard qui ne fait que 7 mètres de large et 3 km de longueur. Nous interpellons solennellement le Chef de l’Etat Macky Sall pour lui dire que nous sommes à l’approche de l’hivernage et que nous sommes fatigués. La route, en construction depuis plus deux ans, ses travaux n’ont jamais été achevés», regrette Mohammed El Bachir Badji.

