Mme Ndeye Fatou Touré, avocate de Souleymane Téliko jubile après le verdict rendu par le Tribunal de Dakar dans l’affaire qui oppose son client à Madiambal Diagne. Pour elle, justice a été rendue.

"Le tribunal n’a fait que dire le Droit en déclarant Monsieur Madiambal Diagne coupable des faits de diffamation l’a condamné à trois mois de prison ferme, 600 000 francs d’amende et l’a condamné à publier la décision à ses frais sous astreinte de 100 000 franc Cfa par de jour de retard, dans pratiquement tous les journaux et organes de presse de la place. Il condamne également à payer à Téliko la somme de 5 millions avec exécution provisoire et contrainte par corps. Donc c’est une décision qui est juste. La justice est là pour rétablir la vérité.