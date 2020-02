En Italie, au moins six morts à cause du coronavirus

iGFM – (Dakar) – L’Italie est le pays d’Europe le plus touché par l’épidémie du virus venu de Chine. Au moins 229 cas ont été confirmés et 11 villes sont désormais en quarantaine.

Le bilan s’alourdit en Italie. Le coronavirus a fait une sixième victime, rapporte ce lundi 24 février le quotidien italien « la Repubblica ». Par ailleurs, au moins 229 personnes ont été détectées positives au coronavirus.

La dernière victime est une femme de 80 ans de Castiglione d’Adda. Plus tôt dans la journée, les médias locaux avaient annoncé la mort d’un homme de 88 ans, décédé en Lombardie, et celle d’un autre homme de 84 ans, à Bergame.

« Ne pas succomber à la panique »

L’Italie est le pays d’Europe le plus touché en Europe par l’épidémie de pneumonie virale qui a début en décembre en Chine. Les cas les plus nombreux ont été recensés en Lombardie (région de Milan) et en Vénétie (région de Venise).

Le Premier ministre Giuseppe Conte, interrogé sur la chaîne publique Rai Uno, avait appelé à « ne pas succomber à la panique et à suivre les consignes des autorités sanitaires ». « Il ne faut pas avoir peur du fait que le nombre de cas augmentera encore », avait-il ajouté.

Deux foyers principaux ont été identifiés : autour de Codogno, en Lombardie, où un deuxième décès (une femme de 77 ans) a été annoncé samedi, et à Vo’Euganeo, près de Padoue (Vénétie), où le premier cas mortel d’un retraité de 78 ans avait été enregistré. Un cordon sanitaire y sera établi par l’armée à partir de lundi. Les autorités de Lombardie ont aussi annoncé dimanche le décès d’une femme âgée, atteinte d’un cancer et qui avait contracté le nouveau coronavirus.