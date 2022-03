vendredi 18 mars 2022 • 93 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Alors qu’il célébrait l’annexion de la Crimée ukrainienne en 2014 et l’engagement des soldats russes en Ukraine, le discours de Vladimir Poutine, retransmis en direct à la télévision a été coupé, ce vendredi 18 mars 2022. Le Kremlin ainsi que la chaîne de télévision ont évoqué « une panne technique ».

Le président russe Vladimir Poutine a disparu ce vendredi 18 mars, des écrans en plein discours au cours d’un grand concert à Moscou célébrant l’annexion de la Crimée ukrainienne en 2014, le Kremlin expliquant l’incident par une panne technique.



Vladimir Poutine était en train de louer l’héroïsme des soldats russes engagés en Ukraine, devant des dizaines de milliers de personnes dans un stade, quand soudain la chaîne de télévision publique russe Rossiya-24 a commencé à montrer d’autres moments du même évènement, discours officiels et chansons populaires. Ce dernier a donc totalement disparu des écrans.



« Une panne technique » évoquée par le porte-parole du Kremlin

Selon notre correspondant Paul Gogo, présent sur place et retraçant l’intégralité de l’événement, « Poutine remplit le stade ».



Ce dernier décrit ensuite l’intervention de Vladimir Poutine comme « seul moment où le public s’est montré enthousiaste » avant l’image du président russe ne soit coupée des écrans. « Ici son départ de scène ne m’a pas semblé avoir été interrompu. La télé qui diffusait aurait eu un souci technique. » ajoute-t-il ensuite, en filmant sa sortie de scène.



Quinze minutes après, la télévision a repris la diffusion de l’intervention du président russe en différé.



Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a ensuite indiqué aux agences russes que la retransmission avait été interrompue à cause d’une « panne technique sur un serveur ».



