iGFM - (Dakar) Les déclarations du président Macky Sall, ce samedi à Kaolack, sur les futures élections et ses adversaires politiques, risquent de donner raison à ceux qui disent qu'il a entamé une tournée faussement économique. Il s’adressait aux militants et responsables de sa coalition, traversés par un vent de désunion.

«Je parle en tant que président de la coalition. Président de l’Apr. Demain, c’est sûr que les parleurs parleront encore. Ils diront que je suis venu inaugurer un hôpital et je parle d’élections. Mais je sais qu’ici, j’aurai 100%. 100% des collectivités de la région. S’il y a une collectivité où vous éprouvez des craintes dites le moi je viendrai vous aider (…)

Ce qui reste à faire, c’est de vous unir. Si vous avez le même objectif et la même vision, si vous voulez vraiment me soutenir, ce n’est pas la peine de vous désunir. Qui sera maire ou président de département, ça n’a pas d’importance pour le sénégal en ce moment. Ce qui est important, c’est de m’écouter au moment venu, pour que je vous dise ce qu’on doit faire. C’est ce qui nous a toujours mené à la victoire.

Certains en profitent, d’autres n’ont aucun espoir de gagner dans les élections, c’est pourquoi ils veulent profiter de votre désunion. Nous, nous irons sous la bannière de Benno Bok Yakaar. Aucun militant n’ira sous la bannière d’une autre liste. Je tenais à le dire. Car dans ce pays, en écoutant les réseaux sociaux. Le sradios et les télés, tu as l’impression que le pays est en train de brûler alors que ce ne sont que des broutilles.

Nous, nous somme sur ce qui a de l’importance pour le peuple. C’est-à-dire travailelr pour lui, matin et soir. Soutienir les populatiosn sur l’éducation, la santé, l’élevage l’agriculture la pêche, bâtir des Universités etc. C’est ce dont le pays a besoin. Et nous le faisons. Mais se cacher derrière son ordinateur insulter, croyant que le pays vous appartient, on verra. On ne rétribuera jamais la parole et oublier l’acte. »