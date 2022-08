samedi 20 août 2022 • 210 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le sélectionneur de l'équipe nationale masculine de basket-ball du Sénégal, Ngagne Desagana Diop, a exhorté ses joueurs à être costauds, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2023, qui se dérouleront en Tunisie du 26 au 28 août 2022.

"On a bien débuté en défense contrairement au premier match. Il y a toujours des choses à corriger. On a des joueurs d’envergure et on doit défendre dur. On doit pousser l’équipe adverse à faire des pertes de balle. C’est pourquoi j’insiste beaucoup sur la défense. Tous les joueurs ont répondu à mes attentes. On est 14 et on doit couper 2 joueurs. C’est difficile de faire un choix. Je disais pourquoi la FIBA ne nous donne pas la possibilité de prendre 15 joueurs même si seuls les 12 vont porter les maillots. On doit encore se concentrer surtout en début de 3ème quart-temps. On n'a pas 35 minutes, mais c’est 40 minutes. On va jouer contre le Soudan du Sud et la Tunisie. En Tunisie, il y aura le public et probablement l’arbitrage. On doit être costaud et jouer notre basket", a déclaré le technicien à la fin du match amical remporté (86-55) devant le Cap-Vert, ce vendredi soir.



Pour rappel, Desagana a publié la liste des 12 joueurs retenus pour cette quatrième fenêtre, juste après cette rencontre amicale.



Programme des Lions

Vendredi 26 août 2022

15h30 RD Congo-Cameroun

18h30 Égypte-Tunisie

21h30 Sénégal-Soudan du Sud

Samedi 27 août 2022

15h30 Cameroun-Égypte

18h30 Tunisie-Sénégal

21h30 Soudan du Sud-RD Congo

Dimanche 28 août 2022

15h30 Sénégal-Cameroun

18h30 RD Congo-Tunisie

21h30 Égypte-Soudan du Sud

Classement 3ème fenêtre

Groupe F : Soudan Sud (12 pts +61), Égypte (11 pts +141), Tunisie (10 pts +17), RD Congo (10 pts +8), Sénégal (9 pts +45), Cameroun (7 pts -27)