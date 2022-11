mercredi 9 novembre 2022 • 3238 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Sadio Mané devrait pouvoir tenir sa place lors de la Coupe du monde malgré sa blessure d'hier en Bundesliga. C'est ce qu'ont fait savoir nos confrères allemands de Bild.

Sorti sur blessure ce mardi, après avoir boitillé puis s'être fait soigner au bord du terrain, lors de la confrontation entre le Bayern Munich et le Werder Brême (6-1), Sadio Mané a dû être remplacé par Leroy Sané en première période (20e). L'ancien joueur de Liverpool n'a été cependant que légèrement touché si on en croit nos confrères de Bild en Allemagne.



"Rien de très sérieux..."



En effet, selon eux, le Sénégalais a reçu un simple coup au niveau de la jambe, ce qui a occasionné le pincement d'un nerf. Néanmoins, le problème devrait donc être rapidement réglé et sa participation à la prochaine édition de la Coupe du monde au Qatar ne devrait pas être remise en question. Une très bonne nouvelle pour le Sénégal qui a trembé en apprenant la blessure de sa star à 12 jours du Mondial.



L'entraîneur adjoint du Bayern Munich Dino Toppmoeller a luii aussi tenu à rassurer les Sénégalais. « Sadio Mané a été touché à la jambe. Rien de très sérieux et sa participation à la Coupe du monde (20 novembre - 18 décembre) n'est pas remise en cause ».



La liste du Sénégal dévoilée vendredi



Son entraîneur Julian Nagelsmann s'était montré plus évasif en conférence de presse, annonçant que son joueur allait passer des examens pour s'assurer qu'il n'ait rien de grave, alors que le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé doit annoncer sa liste de joueurs qui iront au Qatar vendredi.



