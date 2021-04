Energie pour tous: La senelec va soulager 37 500 ménages à faible revenu

mercredi 14 avril 2021 • 224 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 heure Taille

iGFM-(Dakar) La cartographie énergétique du Sénégal indique que plus de 90% des ménages ont accès à l'électricité dans les centres urbains contre 42% dans le monde rural (sources ministère des Énergies et du Pétrole), malgré les investissements consentis par les pouvoirs publics. Dans le but de réduire la fracture énergétique, le Sénégal s'est fixé comme échéance d'atteindre l'accès universel à l'électricité avec des coûts plus abordables à l'horizon 2025.

C'est dans ce contexte que naît le projet de « réalisation d'installations électriques intérieures et le raccordement de 37 500 ménages à faible revenu » réparti sur toute l'étendue du territoire national avec une discrimination positive à l'égard des femmes.

« L’accès universel à l’électricité a fini de mobiliser la volonté du gouvernement sous l’impulsion d’un Chef de l’Etat déterminé à garantir à tout Sénégalais la possibilité d’avoir accès. La discrimination géographique ne peut être de mise surtout pour une denrée aussi vitale et primordiale que l’électricité.

C’est d’ailleurs ce qui explique l’engagement sans précédent du Gouvernement du Sénégal qui a abouti à la mobilisation de plus de 1640 milliards de nos francs pour achever l’ambitieux programme d’accès universel à l’électricité à l’horizon 2025 », a indiqué Monsieur Papa Mademba Biteye, Directeur général de la Senelec qui a salué les efforts consentis par le Chef de l'Etat jusque-là en matière d'électrification des zones intérieures.

Il s’agit essentiellement de 3 projets majeurs respectivement du raccordement et l’installations électriques intérieures de 37 500 ménages à faible revenu que la Senelec avec l'appui de ses partenaires de la Banque Mondiale (BM) et la Banque Européenne d'investissement (BEI) vient de lancer le début. La Senelec dans le cadre du Projet d'Appui au Secteur de l'Electricité (PASE) a adopté une dynamique adossée à des approches nouvelles et durables pour garantir l'accès à tous aux services énergétiques fiables et modernes qui permettront aux couches sociales les plus démunies d'avoir un accès sécurisé au service de l'électricité.

« En assurant un accès à l’électricité sur tout le territoire, nous ne vaincrons pas seulement la fracture énergétique pour en faire un mauvais souvenir national, nous donnons aussi contenu et substance à la promesse de la création de valeurs pour nos compatriotes avec la possibilité de mener des activités génératrices de revenus, prélude à la croissance et condition d’émergence», a précisé le Directeur général sur le prisme à travers les trois projets majeurs qu'il démarre.

Au terme de sa mise en œuvre le projet entend contribuer à l'amélioration sensible des conditions de vie de la population cible ainsi que la réduction drastique de la facture énergétique. Ce sera ainsi pour l'atteinte des objectifs d'accès universel à l'électricité et le développement du prépaiement communément WOYOFAL.

Cet article a été ouvert 224 fois.

Publié par Birame Ndour editor