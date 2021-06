samedi 19 juin 2021 • 523 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Pour Youssou Ndour, la dynamique vers l’énergie verte ne se limite plus aux paroles. L'artiste a décidé de passer aux actes. Il a lui-même fait installer des panneaux solaires dans sa demeure. Le Président du Conseil d’administration du Groupe Futurs médias (GFM) en a fait l’annonce sur ses plateformes numériques hier vendredi. Son message ci-dessous.

"Aida et Moi venons d'installer des panneaux solaires qui nous permettront d'avoir 365 j d'énergie propre pour participer à bâtir un monde Sain.



AUSSI, J'exhorte vivement les banques à faire des prêts VERT afin de baisser la facture des Familles. Et en.baissant les dépenses des familles c'est plus de pouvoir d'achat.



Diok lenn ci waye. #Je_suis_militant_energies_propres."

MAME FAMA GUEYE