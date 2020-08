Energies renouvelable – L’Etat efface la Tva !

iGFM – (Dakar) Vingt-deux matériaux entrant dans la production d’énergies renouvelables sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). La décision vient d’être officialisée par l’Etat du Sénégal. La mesure concerne le matériel entrant dans la production d’énergie solaire, éolienne et biogaz.

La liste des matériels destinés à la production d’énergie solaire exonérés concerne le panneau solaire photovoltaïque, le capteur ou panneau solaire thermique, l’onduleur solaire, la batterie solaire, le kit de chauffe-eau solaire, le régulateur de charge, le kit de lampe solaire, le lampadaire solaire comprenant panneau solaire, batterie contrôleur et lanterne ainsi que le kit de pompage solaire comprenant panneau solaire, contrôleur et pompe.

Pour les matériels destinés à la production d’énergie éolienne, l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée concerne la tour, la pâle, le rotor, la nacelle et le moyeu.

En ce qui concerne les matériels destinés à la production d’électricité et de chaleur à partir du biogaz, il s’agit du réchaud à biogaz, de l’analyseur de débit à biogaz, du bio digesteur préfabriqué, de la pompe à biogaz, de l’appareil de désulfurisation, du piège à eau, du groupe électrogène à biogaz et de l’appareil mélangeur de substrats.

«Ces mesures prises par le gouvernement ont pour objectif de faire baisser de manière substantielle les coûts d’acquisition de ces équipements (18%) pour faciliter l’accès à l’énergie et particulièrement à l’électricité, dans le milieu rural. Ils entrent dans le cadre de la politique d’accès universel à l’électricité à l’horizon 2025, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de promotion des énergies renouvelables », a indiqué le ministère du Pétrole et des énergies.

Youssouf SANE