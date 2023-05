vendredi 12 mai 2023 • 946 lectures • 2 commentaires

iGFM (Dakar) La Cour des comptes épluche les comptes du Ministère des Sports, notamment les dépenses liées au mondial. Les enquêteurs ont trouvé aussi que le véhicule du ministre a été loué pour 200 millions, son bureau réaménagé pour 60 millions, 50 personnes convoyées au mondial «sur fonds propres»... Idrissa Seck patron du parti Rewmi s'est exprimé sur cette affaire, ce vendredi, lors d'un entretien spécial accordé à ITV.

"Si Yankhoba est coupable avec des preuves, que la loi s'applique avec tout sa rigueur et même si je suis Président de la République et que le rapport se retrouve sur mon bureau, et qu'il soit fautif, il sera sanctionné. Mais, pour le moment je n'en sais rien donc je ne peux pas trop m'avancer. Le Secrétaire Général du parti (Rewmi) devait sortir un communiqué dans lequel se trouve le nom de Yankhoba en tant que Directeur de Cabinet, mais je lui ai dit de ne pas le sortir parce qu'il y a une accusation."