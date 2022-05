lundi 23 mai 2022 • 1667 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La police, qui a bouclé l’enquête sur le meurtre présumé de Kiné Gaye à la Pikine rue 10, vient de réagir officiellement.

Dans son communiqué de presse, la Direction des relations publiques de la Police explique que c’est le vendredi 20 mai 2022, aux environs de 22h, que le commissariat de Pikine a été informé de la découverte d’un corps sans vie, dans un multiservice sis à Pikine, rue 10, en face de l’école 5.



Le déplacement effectué sur les lieux a permis d’identifier la victime, en l’occurrence la nommée Kiné GAYE. Ainsi, les éléments du commissariat de Pikine, renforcés par la Sureté urbaine, avec l’assistance de la Division technique et scientifique, ont procédé aux premières constatations, à l’issue desquelles, il a été dénombré plusieurs blessures sur le corps de la victime.



Puis, le corps sans vie a été, par la suite, acheminé à l’hôpital Aristide Le Dantec, à la suite d’une réquisition aux fins d’autopsie. «Le certificat de genre de mort renseigne que la défunte Kiné GAYE est décédée à la suite de coups et blessures par arme blanche», renseigne la police.



Le Brp confirme que «l’enquête a permis d’avoir comme suspect son collègue à l’Entreprise Mansour Sy (EMS). Aussi, des objets, en lien avec le crime, ont-ils été découverts chez le suspect et placés sous scellé.»