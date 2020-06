Enquête sur une fausse information qui a secoué le Sénégal en 2019

iGFM – (Dakar) – Par une journée ensoleillée de janvier dernier, je suis sortie d’un cours de danse dans le nord de Londres avec sur mon téléphone une série d’appels manqués provenant de numéros africains.

Je n’avais aucune idée de ce dont il s’agissait – j’ai donc vérifié ma boîte de réception et mes comptes Facebook et Twitter – il y avait des centaines de messages me demandant tous la même chose – étais-je « Michelle Damsen ? », l’auteure d’une mystérieuse histoire au centre d’une tempête médiatique au Sénégal.

« Un scandale de corruption secoue mon pays et votre nom a été mentionné ». « Nous sommes très inquiets depuis que nous avons vu un article censé être écrit par vous. »

« Je suis un journaliste sénégalais et j’ai vraiment besoin de vous parler ! »

Ils voulaient tous savoir si j’avais écrit un article intitulé « Les défis de l’exploitation des ressources naturelles en Afrique », qui est paru sur un obscur site d’information ghanéen, Modern Ghana, le 9 janvier 2019.

L’article accusait le candidat sénégalais de l’opposition à la présidence, Ousmane Sonko, d’avoir accepté des pots-de-vin importants d’une compagnie pétrolière européenne. Il a été écrit par « Michelle Damsen », un nom à deux lettres du mien – Michelle Madsen.

C’était juste quelques semaines avant l’élection présidentielle sénégalaise et M. Sonko était l’un des principaux opposants au président Macky Sall.

En tant que journaliste d’investigation indépendante, ayant découvert la corruption dans l’industrie des ressources naturelles en Afrique de l’Ouest, j’ai écrit plusieurs articles sur le Sénégal et les compagnies pétrolières.

J’ai même écrit un article sur M. Sonko après qu’il ait publié un livre accusant le frère du président sénégalais, Aliou Sall, de corruption – des allégations qu’il a niées.

Mais je savais que je n’avais pas écrit l’article publié sur le site Ghana moderne et j’ai dit la même chose à tous les journalistes qui m’ont contacté. Mais j’ai été ébranlé par certains détails des reportages qui ont été publiés au Sénégal et par la rapidité avec laquelle l’histoire a été reliée à ma personne.

L’un d’entre eux, écrit dans Press Afrik, m’a même nommée directement, en disant que j’avais écrit l’article. Un autre article paru sur le site d’information Seneweb mentionnait Frank Timis, l’homme d’affaires basé au Royaume-Uni qui opère au Sénégal et a des liens étroits avec le frère du président Sall, sur lequel une équipe de journalistes indépendants et moi-même venions d’obtenir des fonds pour enquêter.

Le financement provenait d’un projet de journalisme aux Pays-Bas, dont l’un des bailleurs de fonds est Oxfam.

C’est pourquoi j’ai été effrayé lorsque Oxfam a été mentionné dans des documents « officiels » qui sont apparus dans certains des reportages.

Le logo de la société pétrolière britannique Tullow Oil était estampillé au milieu et portait le nom d’Ousmane Sonko.

Tullow Oil et M. Sonko ont nié toutes les allégations et ces documents se sont rapidement révélés être des faux par les contrôleurs des faits.

Oxfam m’a dit qu’ils n’avaient reçu aucun financement de l’industrie pétrolière, mais qu’ils avaient déjà payé M. Sonko pour une formation dans le passé. Cette graine de vérité aurait pu rendre l’histoire plus crédible pour certains.

Après que j’ai dit aux journalistes du site de vérification des faits Africa Check et de l’agence de presse AFP que je n’avais pas écrit l’article sur le Ghana moderne, les journaux sénégalais ont publié des articles disant que les affirmations étaient fausses.

Toute la tempête médiatique avait duré moins de 48 heures. Pendant ce temps, mon nom avait fait la une des journaux de Dakar et une publication avait même été sur ma page Facebook et avait sorti une photo de moi à un mariage pour illustrer leur histoire.

Je voulais savoir qui était « Michelle Damsen » et comment le faux article s’était répandu comme une traînée de poudre à travers le Sénégal.

J’ai contacté le responsable du Ghana moderne, Bright Owusu, qui m’a dit que l’article était apparu sur la page d’opinion du site web, qui présente des points de vue du Ghana et d’autres pays d’Afrique.

Owusu a déclaré que l’auteur de l’article sur le Ghana moderne avait été très désireux de faire publier l’histoire, et qu’il avait même appelé le Ghana moderne et lui avait offert de l’argent pour le publier.

Owusu a déclaré que Modern Ghana ne prend jamais d’argent pour les articles d’opinion, mais fait payer jusqu’à 100 dollars par article pour les communiqués de presse à publier sur le site.

La personne qui a appelé, a dit Owusu, était un homme avec un accent à consonance africaine.

Avec les métadonnées des e-mails envoyés par l’auteur à Owusu et le numéro de téléphone, j’ai travaillé avec « Orange », un programmeur et enquêteur numérique de Reckon Digital, pour essayer de retrouver l’auteur de l’article.

« Orange » a retracé le numéro de téléphone jusqu’à un téléphone portable aux États-Unis, qui avait été enregistré sous le nom de « Baba Aidara ».

J’ai été choqué – Baba Aidara est un journaliste sénégalais vivant aux Etats-Unis et un adversaire acharné du gouvernement sénégalais. Il se trouve qu’il est aussi l’un de mes meilleurs contacts.

J’ai parlé à Aidara, qui a nié que l’histoire venait de lui. Il a dit qu’il pensait avoir été piraté et qu’il soupçonnait le gouvernement sénégalais.

Les journalistes avec lesquels j’ai parlé au Sénégal ont dit qu’il y avait eu une « fake news » dans la course aux élections de 2019, avec de fausses nouvelles venant de tous les côtés.

Mais beaucoup ont dit qu’ils soupçonnaient que l’histoire provenait de l’équipe de campagne du président Sall, qui comprenait un groupe de travail sur la communication dirigé par un certain nombre d’experts en communication numérique qui avaient déjà travaillé sur des campagnes présidentielles.

J’ai essayé de parler à l’équipe de campagne de M. Sall et aux porte-parole de son parti, l’APR, mais personne n’a voulu m’accorder une interview ou répondre à mes questions.

J’ai cependant réussi à obtenir une interview de M. Sonko, qui a déclaré qu’il n’avait jamais reçu d’argent de Tullow Oil et que le gouvernement s’était « fixé pour tâche de le discréditer efficacement ».

« Orange », l’enquêteur, m’a dit qu’il était possible que le téléphone d’Aidara ait été piraté et qu’il ait pu être piégé.

Aidara a déclaré que les seules personnes qui auraient pu tirer profit de la publication de l’article sur le Ghana moderne étaient le gouvernement sénégalais ou les compagnies pétrolières qui avaient été la cible de son travail critique.

Un an après, et je ne sais toujours pas qui est « Michelle Damsen », peut-être que je ne le saurai jamais. Celui qui a fait tous ces efforts pour dissimuler ses traces, celui qui a envoyé les faux documents, est probablement à l’abri d’être démasqué – personne n’enquête là-dessus, sauf moi.

Cela semble être beaucoup d’efforts pour une tempête médiatique qui n’a duré que quelques jours. Après tout, la plupart des histoires ont été rétractées et censurées. Mais la tâche demeure – et c’est ce qui est si efficace et dangereux dans la diffusion de fausses nouvelles à tout moment, mais surtout à l’approche d’une élection.

Et il est bon de garder à l’esprit que la prochaine fois que « Michelle Damsen » prendra le clavier, l’histoire et son impact pourraient avoir une portée bien plus large.

