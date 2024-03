mercredi 13 mars 2024 • 2442 lectures • 7 commentaires

iGFM - (Dakar) Les responsables du parti démocratique sénégalais (Pds), ont fait face à la presse ce mercredi. Ils sont revenus sur l’affaire de corruption présumée de membres du Conseil constitutionnel et parlent même d'enregistrements.

«Actuellement, des fichiers audios qui circulent sur les réseaux sociaux confirment nos craintes et mettent en lumière des échanges entre l’ex premier ministre et des membres du conseil constitutionnel dans le but d’éliminer Karim Wade», a déclaré Lamine Thiam face à la presse ce mercredi.



Pour le responsable de la formation politique et Président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, ces enregistrements supposés «prouvent l’existence de tractations financières visant à acheter des membres du conseil dont son président pour évincer Karim Wade». Ils exigent ainsi la dissolution immédiate du Conseil constitutionnel.