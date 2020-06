Enseignants testés positifs: Le Gouverneur de Ziguinchor explique    

iGFM -(Dakar) Le gouverneur de Ziguinchor, Guedj Diouf, s’est exprimé sur le cas des 10 enseignants testés positifs dans sa région. Il a donné de leurs nouvelles et expliqué comment ils ont pu les tester à temps, dès leur arrivée et les prendre en charge.

«Nous avons enregistré dans la région de Ziguinchor 14 cas positifs. Parmi ces 14 cas, les 4 sont des contacts de malades déjà identifiés. Les 10 concernent des enseignants rentrés récemment pour la reprise des cours.

Ces cas ont été détectés grâce à un dispositif qu’on a mis en place c’est le dispositif habituel depuis le début de la pandémie qui consiste à dépister toute personne qui arrive dans la région et qui nous vient d’une zone touchée par la pandémie.

Ces personnes, dès leur arrivée, ont été soumises au test. Sur les 114 enseignants dépistés, nous avons enregistré 10 cas positifs. Ce nombre pouvait être plus élevé si tous les enseignants qui étaient revenus étaient testés en totalité puisque nous attendions 430 personnels de l’éducation 48 élèves et 300 et quelques enseignants.

Ces malades sont répartis dans deux centres. Le centre de traitement de Ziguinchor à l’hôpital régional et un centre extra hospitalier déjà identifié à Bignona qui va accueillir les 7 malades testés positifs à Bignona. »