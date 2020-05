Entretien avec Amadou Bamba Dramé, le premier cas déclaré positif au Covid-19 à Sédhiou 

IGFM – Premier cas déclaré positif au Covid-19 dans la région de Sédhiou, Amadou Bamba Dramé demande pardon à la population de sa localité. Admis au centre de traitement de Kolda, ce prêcheur dans une radio communautaire, explique comment il a su qu’il était infecté par le virus.

1) Qui est Ahmadou Bamba Dramé ?

«Je m’appelle Amadou Bamba Dramé. Je suis du village Manconoba, dans la région de Sédhiou. Je suis actuellement à Kolda où je suis admis au centre de traitement de l’hôpital régional de Kolda. Je suis prêcheur dans une radio communautaire de la place à Sédhiou»

2) Comment avez-vous appris votre maladie et comment vous la vivez depuis votre lit d’hôpital ?

«Ce sont les médecins qui me l’ont confirmé, le dimanche dernier, entre 20 h et 21 h. Je ne peux que rendre grâce à Allah SWT et à son Prophète Mohammed (PSL). J’accepte et je supporte ma maladie. Je suis musulman et je ne peux qu’accepter la volonté divine. Je rends hommage aux autorités administratives de Sédhiou de même que les autorités sanitaires des régions de Sédhiou et de Kolda qui ont conjugué leurs efforts avant de me transporter dans ce centre de traitement de Kolda pour me soigner. Une fois de plus, je rends grâce à Allah SWT parce que l’état de ma santé commence à s’améliorer. Dans ce centre de traitement, les professionnels de la santé s’occupent bien de moi. Je les remercie du fond du cœur.»

3) Comment et où avez-vous attrapé la maladie du coronavirus ?

«C’est en fin mars que je suis allé à Louga. C’est peut-être dans cette ville ou sur mon chemin de retour à Sédhiou que j’ai attrapé la maladie du COVID-19. Je ne crois pas avoir attrapé la maladie dans mon village de Manconoba. C’est moi qui l’ai amené, pour dire vrai, dans notre village »

« Cela me fait très mal d’avoir contaminé 25 membres de mon village dont ma mère »

4) Reconnaissez-vous avoir contaminé plus de 25 personnes originaires de votre village ?

«Cette information m’a été rapporté ici à Kolda, sur mon lit d’hospitalisation. Cela m’a fait mal, mais j’ai remis tout entre les mains d’Allah SWT qui en a décidé ainsi. Je suis musulman et je ne peux que me plier à sa Volonté»

5) Votre maman fait aussi partie des personnes qui ont été contaminées. Pouvez-vous confirmer ?

«Oui. C’est ici à Kolda qu’on me l’a dit. Je remercie l’Etat du Sénégal, les gouverneurs et les préfets de ces deux régions, les autorités sanitaires. Ce que je regrette surtout, ce sont certains propos des internautes. Je dois vous avouer que depuis que je suis admis à l’hôpital, je n’ai adressé la parole à aucun journaliste. Aucun d’entre eux n’est venu aussi me rendre visite. Je voudrais vous dire aussi que j’ai été surpris par certains articles. Nous sommes dans une période de pandémie et chacun d’entre nous doit tout faire pour une bonne gestion de cette crise. Les internautes n’ont point le droit de salir mon nom. Je demande, en ce mois béni de ramadan, pardon à tout le monde car nous sommes tous des parents.»

Propos recueillis par IGFM