Entretien des infrastructures sportives : l'appel du CNOSS

mercredi 29 juin 2022 • 168 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Vice-président du Comité national olympique et Sportif sénégalais (CNOSS), par ailleurs coordonnateur du COJOJ Dakar2026, Ibrahima Wade a exhorté la maintenance et l'entretien des infrastructures sportives. Il s'exprimait, hier, en marge de la cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation des stades Léopol Sédar Senghor, Ely Manel Fall, Lamine Gueye et Aline Sitoé Diatta.

Publié par Mamadou Salif editor