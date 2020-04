Entretien exclusif avec SEM Amadou Diop Ambassadeur du Sénégal en Belgique

Cher grand frère,

Comme nous le savons tous, le monde vit l’une de ses plus grandes crises depuis la seconde guerre mondiale, une crise qui touche tous les secteurs d’activité et la diaspora Sénégalaise n’est pas épargné, face à de telles circonstances un leadership exemplaire est à attendre des missions diplomatiques.

C’est dans ce cadre que nous avons tendu notre micro a son Excellence Monsieur Amadou Diop Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Sénégal en Belgique, au Luxembourg et auprès de l’Union Européenne. Une occasion pour faire le point sur la situation en Belgique, l’exemplarité de la communauté sénégalaise sur le respect de mesures sanitaires prises par les autorités Belges et enfin l’enveloppe de 12,5 milliards dégagé par le président de république du Sénégal pour soutenir les Sénégalais de la diaspora face à cette crise.