vendredi 28 mai 2021 • 1060 lectures • 0 commentaires

Société 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) L’info est en train de faire le tour des réseaux sociaux. Les candidats au bac blanc, à Rufisque, ont eu droit à une épreuve d’anglais axée sur l’homosexualité. Dans le texte, un homme annonce à sa maman son homosexualité, tout en en faisant l’apologie. Le Directeur de la communication et de la formation du ministère de la Santé ne s’en cache pas. C’est un fait «dangereux».

«C’est une épreuve qui est déjà retirée on est en train de situer les responsabilités pour voir comment un thème aussi dangereux a pu passer», a réagi Mohamed Moustapha Diagne, Directeur de la Communication et de la Formation au ministère de l'Education nationale, joint par iGfm.



Il ajoute : «De toute façon le système éducatif ne va jamais permettre qu’on enseigne dans les écoles l’homosexualité, c’est exclu. Il arrive, cependant, de temps à autres, que des choses échappent à la vigilance de l’inspection d’académie.»



M. Diagne déclare que l’inspection d’académie de Rufisque est en train de prendre les dispositions «d’abord en retirant les épreuves ensuite nous verrons comment et pourquoi ce thème-là est», dit-il.