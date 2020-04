Équateur: le nombre de victimes du coronavirus pourrait être multiplié par six

iGFM- L’Equateur est le pays d’Amérique du Sud le plus touché par l’épidémie de coronavirus.Ce jeudi matin, la ministre de l’Intérieur Maria Paula Romo parlait encore de 403 victimes confirmées et de 632 probables, parce que non testées. Mais dans l’après-midi, les chiffres ont changé.

Jorge Wated est à la tête de l’unité qui récupère les cadavres dans la ville de Guayaquil. Quelque 700 personnes ont déjà été enterrées, 700 autres doivent l’être dans les prochains jours. Mais la surmortalité est effrayante. « En recoupant toutes les données des hôpitaux et de l’état-civil, nous avons eu 6 703 morts durant les deux premières semaines d’avril à Guayaquil et dans sa région. La moyenne mensuelle de décès y est normalement de 2 000 par mois, donc environ 1 000 tous les 15 jours. Cela nous fait en deux semaines 5 700 décès de plus… »

Même si on ne meurt pas que du Covid-19, la pandémie est la seule explication à cette surmortalité qu’illustrent ces images de cadavres abandonnés dans les rues de Guayaquil. Face à la crise, le président de la République Lenín Moreno a décidé de baisser de moitié son salaire et celui de tout le gouvernement, et d’envoyer à l’Assemblée un projet de loi humanitaire augmentant les impôts.

« Grâce à ces apports, a-t-il défendu, nous pourrons aider plus de deux millions de familles avec un bon de 60 dollars mensuels. Des familles qui dépendent de leurs revenus journaliers aujourd’hui disparus, comme les vendeurs ambulants, les coiffeurs, les jardiniers… »

Même si le taux de croissance de personnes contaminées a baissé à 4,4% ces derniers jours, le pays ne fait pas encore assez de tests pour avoir un panorama clair de sa situation sanitaire réelle. Le président Moreno a décrété quinze jours de deuil national en soutien aux familles des victimes du Covid-19.

