Equipe de France : retour de Rabiot, première pour Camavinga…

Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, a rappelé Adrien Rabiot, le milieu de terrain de la Juventus Turin et convoqué pour la première fois le Lyonnais Houssem Aouar, le Rennais Camavinga et le défenseur de Leipzig, Dayot Upamecano pour les rencontres de Ligue des Nations contre la Suède (samedi, 20h 45) à Solna et la Croatie (mardi 8 septembre, 20h 45) au stade de France.

La liste : Lloris, Maignan, Mandanda – Digne, Dubois, L. Hernandez, Kimpembe, Lenglet, F. Mendy, Upamecano, Varane – Camavinga, Kanté, Nzonzi, Rabiot, Sissoko – Aouar, Ben Yedder, Giroud, Griezmann, Ikoné, Martial, Mbappé.