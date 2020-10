mercredi 7 octobre 2020 • 26 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Les champions du monde affrontent l'Ukraine ce mercredi soir au Stade de France. Une rencontre amicale qui servira de répétition générale avant le choc face au Portugal dimanche. Olivier Giroud disputera son 100e match avec les Bleus.

Un match amical avant la revanche. Ce mercredi soir, l'équipe de France accueille l'Ukraine au Stade de France pour ce qui s'apparente à une répétition générale avant la réception du Portugal dimanche. Un rencontre de Ligue des Nations qui sonnera comme une revanche pour les Bleus après cette cruelle finale de l'Euro 2016 perdue face aux Lusitaniens... En attendant, les hommes de Didier Deschamps vont donc se frotter à une formation ukrainienne dont es deux gardiens ont été testés positifs au Covid-19.

Résultat, le sélectionneur Andriy Shevchenko devrait s'en remettre à son troisième gardien pour démarrer la rencontre Bouchtchane. Andriy Shevchenko pourrait opter pour un 4-2-3-1 avec Konoplia sur le flanc droit, une charnière centrale composée du duo Zabarni, Mikolenko et Mikhaïlitchenko occuperait le couloir droit de la défense. Devant la défense, on retrouverait la paire Malinovski, Kharatine. Plus haut, Zoubkov démarrerait la rencontre côté droit, Bezus s'installerait côté gauche et Chaparenko évoluerait dans l'axe. En attaque, Iarmolenko sera chargé de mener la vie dure à l'arrière-garde tricolore.

Une fête pour Olivier Giroud

De son côté, Didier Deschamps devrait s'appuyer sur un 5-3-2 ce soir au Stade de France. Steve Mandanda garderait les buts tricolores, accompagné en défense par Benjamin Pavard côté droit, le trio Upamecano, Lenglet, Kimpembe dans l'axe et Lucas Hernandez à gauche. Dans l'entrejeu, le sélectionneur national pourrait aligner d'entrée Paul Pogba après plusieurs mois d'absence sous le maillot bleu.

La Pioche évoluerait aux côtés de l'indétrônable N'Golo Kanté. Un cran plus haut on retrouverait donc Antoine Griezmann malgré un début de saison en demi-teinte avec le FC Barcelone. En attaque, Olivier Giroud qui fêtera sa centième sélection avec les Bleus devrait être associé à Kylian Mbappé. A noter les absences de Léo Dubois positif au Covid-19 et d'Adrien Rabiot cas contact. Cette opposition face à l'Ukraine permettra-t-elle à Didier Deschamps de tirer des enseignements avec le choc face au Portugal ? Réponse à partir de 19h00 GMT.