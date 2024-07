mercredi 19 juin 2024 • 881 lectures • 0 commentaires

Sport 2 semaines Taille

iGFM (Dakar) Le milieu de la Juventus Turin Adrien Rabiot, interrogé ce mercredi sur les ressources dont disposent les Bleus pour remplacer Kylian Mbappé, s'est montré confiant, renseigne L'Equipe.

Il n'était pas présent mais tous les regards étaient braqués sur lui. Deux jours après sa fracture du nez face à l'Autriche (1-0), Kylian Mbappé a été le sujet de plusieurs questions ce mercredi midi en conférence de presse. William Saliba s'est voulu rassurant : « Quand je l'ai croisé ce matin, il allait un peu mieux. Il est parti faire d'autres tests, je n'en sais pas plus. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand je l'ai vu il allait mieux. »



Adrien Rabiot a, lui, rappelé le cas de son coéquipier à la Juventus Turin, Wojciech Szczesny, victime d'une fracture du nez et remis rapidement : « Il a été opéré le lendemain ou deux jours après et il était disponible pour le match suivant. La question, c'est est-ce qu'ils ont pris des risques ? C'est pour ça que quand j'ai appris pour Kylian, je me suis dit que ce n'était pas trop grave. »



Relancé sur l'absence potentielle du joueur durant la suite du premier tour, l'ancien Parisien a indiqué : « J'ai cru comprendre que Kylian était incertain et pas encore donné absent. Ce n'est pas encore acté. C'est un coup dur. C'est un joueur très important, notre capitaine, un leader. Forcément, ça va peser, notamment pour les équipes adverses, sur leur manière de préparer les matches. Mais on a un groupe exceptionnel. Vu les gars qu'on a sur le banc, on a les moyens de remplacer Kylian. Ce serait un coup dur mais totale confiance sur nos gars. »