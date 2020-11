jeudi 5 novembre 2020 • 97 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Pour affronter la Finlande en amical puis le Portugal et la Suède en Ligue des Nations, Didier Deschamps a appelé un groupe de 26 joueurs. Sissoko revient, Fekir aussi.

Après ce week-end, la trêve internationale va pointer le bout de son nez. Ainsi, l'équipe de France de Didier Deschamps va se retrouver à jouer trois rencontres face à la Finlande, au Portugal et à la Suède. La première, au Stade de France, sera amicale, mais les deux rencontres suivantes compteront pour la Ligue des Nations où la France est en tête en compagnie du Portugal (10 points chacun) avec une avance sur la Suède (0 point) et la Croatie (3 points) dans le groupe C de la Ligue A.

Pour ces trois confrontations, Didier Deschamps, qui l'avait déjà fait lors de la précédente sélection, a décidé de faire appel à un groupe élargi de joueurs. Au niveau des gardiens de but, on observe aucun changement avec les présences du capitaine, Hugo Lloris, de Steve Mandanda, en forme en ce début de saison, et enfin du Lillois Mike Maignan, qui s'est fait une place dans ce groupe aux dépens d'Alphonse Areola, à la peine à Fulham. En défense, Ferland Mendy n'est pas là. Les côtés seront occupés par Dubois, Digne, Pavard et Hernandez. Dayot Upamecano n'est pas là, au contraire de Lenglet, Varane, Zouma et Kimpembe.

Retour de Sissoko et de Fekir

Concernant les milieux de terrain, rien n'a changé à part l'absence sur blessure d'Eduardo Camavinga. Le Rennais est suppléé dans le groupe par Moussa Sissoko, auteur d'un bon début de saison avec Tottenham. Sinon, du grand classique avec Paul Pogba, N'Golo Kanté, Corentin Tolisso, Adrien Rabiot et Steven N'Zonzi. Concernant les postes d'attaquants, certains espéraient peut-être voir Marcus Thuram ou Alassane Pléa appelés. C'est le cas puisque l'ancien de Guingamp est dans la liste.

Une nouvelle fois, Didier Deschamps a fait dans le classique. Il a appelé le trio Antoine Griezmann-Olivier Giroud-Kylian Mbappé, même si ce dernier devrait logiquement être préservé contre la Finlande. Anthony Martial, buteur ce mercredi en C1, Kingsley Coman et Wissam Ben Yedder sont aussi eux bien présents. Enfin, Houssem Aouar, qui manque de régularité ces derniers temps, n'a pas été appelé et est remplacé par Nabil Fekir (Betis Séville).

La liste complète de 26 joueurs :

- Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (OM), Mike Maignan (LOSC), Benoît Costil (Bordeaux)

- Défenseurs : Kurt Zouma (Chelsea), Presnel Kimpembe (Paris SG), Clément Lenglet (FC Barcelone), Raphaël Varane (Real Madrid), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Olympique Lyonnais)

- Milieux de terrain : Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham), Steven Nzonzi (Stade Rennais), Paul Pogba (Mancheter United), N'Golo Kanté (Chelsea), Corentin Tolisso (Bayern Munich)

- Attaquants : Antoine Griezmann (FC Barcelone), Olivier Giroud (Chelsea), Kylian Mbappé (Paris SG), Anthony Martial (Manchester United), Kingsley Coman (Bayern Munich), Nabil Fekir (Betis Séville), Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Marcus Thuram (Borussia Möchengladbach)