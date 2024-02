jeudi 1 février 2024 • 1705 lectures • 0 commentaires

iGFM (Côte d'Ivoire) Le sélectionneur de l'équipe du Sénégal, Aliou Cissé, est sous le feu des critiques depuis l'élimination des Lions en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Son départ est demandé par ses détracteurs qui mettent en avant son coaching. Au poste depuis 2015, le technicien sénégalais doit-il partir ou rester? Réponse avec notre interlocuteur, le journaliste d'AfriqueSports, Mohamed El Amine Diop.

"Aliou Cissé, le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, est entré à jamais dans l'histoire du football sénégalais. Je pense que c’est juste qu’on est dans un monde où on est aigri ou méchant et qu’on a la mémoire courte, surtout chez nous les Sénégalais. Car pas moins d’une semaine avant, à la fin des matchs de poules de la CAN, tout le monde louait le tacticien et le bon coach qu’est Aliou avec même le titre de Meilleur entraîneur des phases de poules!"



"Ce Monsieur mérite tout le respect et l’estime du peuple sénégalais"



"Mais quoiqu’il arrivera pour la suite avec les Lions, qu’il reste ou qu’il part, ce Monsieur mérite tout le respect et l’estime du peuple sénégalais car il est et le seul qui nous a fait vivre des émotions extraordinaires. Ce qu’aucun entraîneur n’a donné au Sénégal avec 3 finales de can (1 en tant que joueur et deux en tant que coach), 3 coupes du Monde (1 joueur et 2 coach) et en apothéose ce titre continental que le Sénégal a attendait depuis les indépendances…"



"Laissons le prendre lui même sa propre décision pour son avenir"



"Par respect, laissons le prendre lui même sa propre décision pour son avenir. Il fera le bilan avec qui de droit et verra avec son entourage puis lui seul décidera. Des personnes de mauvaise foi l’ont hué une fois au Sénégal et c’est honteux. Certes le peuple est déçu de cette élimination parce que les Sénégalais avaient toujours faim mais c’est pas une raison pour attaquer le sélectionneur national de cette manière. Ces gens sont amnésiques car Aliou leur a procuré du plaisir il y’a deux ans. En termes de statistiques, son bilan est positif. Je ne parle même pas des titres ou des finales mais au lendemain du sacre continental en février 2022, Aliou Cissé était à 74 matchs joués, 37 gagnés en officiel et 10 en amical. Son équipe a marqué 115 buts entre 2015 et 2022."



"Tout n’est pas rose mais Aliou a beaucoup fait pour cette équipe nationale"



"En 7 ans il encaisse 37 buts dont 29 officiels et enregistre 7 défaites. Pourtant avant cette période, il a été victime de critiques parfois constructives, parfois sans fondement, des jugements de valeurs. Malgré tout ça, il reste constant sur sa démarche. Le Sénégal est maintenant respecté en Afrique et même donné en exemple partout grâce à son boulot exceptionnel fait pour le pays. Sans oublier la gestion du groupe, depuis son arrivée, il est en train de bâtir une équipe soudée avec des jeunes qui aiment ce maillot. Il a su renforcer cette fibre patriotique chez les joueurs. Tout n’est pas rose mais Aliou a beaucoup fait pour cette équipe nationale du Sénégal. Et objectivement, il a eu des lacunes sur le plan tactique, mais c’est quelqu'un qui a beaucoup progressé. Son système de jeu hybride durant cette compétition en est une parfaite illustration. Et le Sénégal s’en est sorti devenant la meilleure attaque. Il a aussi beaucoup appris, progressé durant ces années à cause des critiques. Et selon mes informations, il a eu des propositions. Des équipes lui ont offert beaucoup d’argent mais il a décliné et préféré rester au Sénégal. Alors concernant toujours son avenir, je pense que ça devait être une décision personnelle, ce n’est pas aux Sénégalais de décider de son avenir. Il faut encourager, rendre hommage à ce grand Monsieur qui a tout donné pour le football sénégalais."



Mamadou Salif GUEYE (Envoyé spécial en Côte d'Ivoire)