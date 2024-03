dimanche 17 mars 2024 • 571 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Deux joueurs de l'équipe du Sénégal ont déclaré forfait, pour les matchs amicaux de ce mois de mars contre le Gabon et le Bénin en France, informe la Fédération sénégalaise de football (FSF), dans un communiqué ci-dessous.

"Mikayil Ngor Faye (FC Barcelone) et Rassoul Kader Ndiaye (Le Havre FC) sont appelés en équipe nationale A. Ils remplacent respectivement Fode-Ballo Touré et Mamadou Lamine Camara, blessés et forfaits pour le rassemblement des lions", indique l'instance deux jours seulement après l'annonce de la liste des 31 joueurs retenus pour ces deux rencontres amicales face au Gabon le 22 mars et le Bénin le 26 mars 2024 à Amiens (France).