vendredi 27 mai 2022 • 40 lectures • 0 commentaires

Sport 6 mins Taille

iGFM (Dakar) Ilimane Ndiaye a réagi à sa première convocation en équipe nationale du Sénégal.

"C’est un grand honeur pour moi d’être appelé pour la première fois pour représenter mon pays. Je remercie ma famille et mes proches qui m’ont toujours soutenu et poussé à réaliser mes rêves. Prêt à tout donner pour mon pays", peut-on lire son compte Instagram avec le drapeau du Sénégal entre ses mains.



Pour rappel, l'attaquant de Sheffield United (Angleterre) n'est pas le seul nouveau. Le milieu de terrain du Torino, Demba Seck va également découvrir la tanière à l'occasion des rencontres Sénégal-Benin à Dakar (04 Juin) et Rwanda-Sénégal à Kigali (07 Juin), comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023.