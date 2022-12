mardi 27 décembre 2022 • 881 lectures • 3 commentaires

iGFM (Dakar) Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor, a tranché pour le sélectionneur national, Aliou Cissé.

"Aliou Cissé reste en poste", a-t-il confirmé, hier soir, à la 2s tv. "Nous sommes dans un projet. Et celui-ci prévoit que le sélectionneur national amènera l’équipe pour défendre notre titre continental lors de la CAN en Côte d’Ivoire", a expliqué le dirigeant sénégalais à un an de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 décalée à janvier 2024.



Cette décision devrait faire parler au pays. En effet, avant la Coupe du monde, le Sénégal s’était donné comme objectif d’atteindre les quarts de finale. Finalement, Aliou Cissé et ses hommes seront éliminés dès les huitièmes en étant surclassé par l’Angleterre (0-3). Et depuis cette élimination, le doute planait sur l'avenir du sélectionneur dont son départ a été réclamé par beaucoup d'observateurs après l'échec à la Coupe du Monde 2022. Finalement, le président de la Fédération sénégalaise de football a décidé de le garder.



A noter qu'en mars 2023, Aliou Cissé reprendra du service avec la suite des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations. Ayant déjà remporté ses deux premiers matchs, le Sénégal affrontera le Mozambique dans une double confrontation, à l'occasion des 3e et 4e journées.