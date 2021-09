jeudi 9 septembre 2021 • 198 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Les Lions du Sénégal ont bouclé les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 sur une bonne de note sur le plan comptable.

Pendant une dizaine de jours, les hommes de Cissé étaient ensemble pour entamer les qualifications pour le Mondial 2022. Dakar (Hôtel Radisson) et Brazzaville étaient les sites choisis pour se lancer vers une troisième qualification pour une Coupe du monde. Deux adversaires étaient au menu : le Togo battu à Thies (2-0) et le Congo corrigé à Brazzaville (3-1). Deux succès en autant de sorties qui confirment la suprématie des Lions dans ce groupe H. Mais tout n'a pas été rose durant ce rassemblement.

La première de Moutarou Baldé

Après avoir fait ses classes dans les autres catégories, Moutarou Baldé a enfin goûté à la saveur de l'équipe nationale A du Sénégal. Il a immortalisé son passage chez les Lions en contribuant au deuxième but sénégalais pour le premier match officiel d'un joueur local sous l'ère Aliou Cissé. Alors qu'il venait d'entrer en jeu à la 71e minute, l'arrière droit de Teungueth FC a réussi ses passes et son premier corner qui a amené le but de la victoire. Encore remplaçant lors du deuxième match face au Congo, il a néanmoins joué quelques secondes en prenant la place d'Ibrahima Mbaye.

Saliou Ciss confirme, Boulaye Dia se libère

Ce n'est plus devenu une surprise. Saliou Ciss reste l'homme fort du couloir gauche de la défense des Lions. L'arrière de l'AS Nancy qui a déjà confimé, a été encore décisif lors du dernier rassemblement. Après un match acceptable contre le Togo, il a encore été plus bon face au Congo en délivrant une passe décisive à Ismaïla Sarr auteur du deuxième but des Lions. Pourtant, il a débuté sur le plan au profit de Ballo Touré.

Boulaye Dia a aussi marqué des points pendant ces deux rencontres. Passeur décisif contre le Togo sur le but de Sadio Mané, à Thies, l'attaquant de Villarreal a réussi à faire mieux que ça en terres congolaises. En effet, il a ouvert son compteur buts en sélection après 8 matchs. Un but libérateur qui a ouvert la voie à ses partenaires en difficulté en première période.

Sadio Mané proche du record d'Henri Camara

Ce rassemblement a permis à Sadio Mané de se rapprocher un peu plus d'Henri Camara recordman de buts en sélection avec 31 réalisations. Auteur de ses 24e et 25e buts lors des deux matchs après 72 sélections, Mané est désormais à 6 longueurs de l'ancien buteur de l'équipe du Sénégal. L'attaquant de Liverpool confirme plus que jamais qu'il reste le leader confirmé des Lions.

Cissé sans identité de jeu

De retour en sélection pour dépanner suite aux absences de Lamine Gassama et Sabaly, Ibrahima Mbaye n'arrive toujours pas à convaincre. En jouant avec la peur au ventre, l'arrière droit de Bologne se mettait en difficulté sur son côté. Sur le plan offensif, rien n'a marché et même défensivement, ses replies ont été lentes. Même si c'était discutable, sa faute dans la surface a permis au Congo d'égaliser sur penalty. Pourtant, Cissé pouvait miser sur Moutarou Baldé qui a plus apporté pour ses premiers pas en équipe A. Mais puisqu'il n'a jamais porté ses premiers choix sur l'expertise locale, Cissé a confirmé que ces derniers font toujours défaut. Pire, son système de jeu mis en première période contre le Togo, a encore fait couler beaucoup d'encre malgré la victoire décrochée au retour des vestiares. En effet, le technicien des Lions a préféré aligner Pape Matar Sarr sur le côté droit de l'attaque, un poste qu'il n'a jamais occupé ni en club ni en sélection. Pire, ce système marche mieux avec Krépin Diatta. Ce dernier forfait, le sélectionneur devait changer de système de jeu qui pouvait correspondre au profil de Pape Matar Sarr. Mais, dans sa philosophie, seule la gagne importe le plus.