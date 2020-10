vendredi 2 octobre 2020 • 65 lectures • 0 commentaires

Equipe du Sénégal : les raisons de la non-sélection d'Alfred Gomis

Sport 27 mins Taille

iGFM (Dakar) On en sait un peu plus sur la non-sélection d'Alffed Gomis en équipe nationale pour les prochains matches amicaux d'octobre. En effet, le gardien de but sénégalais est en réalité blessé avant son transfert à Rennes.

Le gardien de but sénégalais Alfred Gomis, recruté pour remplacer son compatriote Édouard Mendy parti à Chelsea, va devoir patienter avant de faire ses débuts avec le Stade Rennais. Il ne jouera pas dimanche face à Reims dans le cadre de la 6e journée. « Gomis est forfait à cause d'un souci musculaire à la suite d'un dégagement en fin de rencontre, sur le dernier match disputé avec Dijon », a expliqué Julien Stéphan, l'entraîneur de Rennes dont ses propos ont été repris par L'Equipe.

Aliou Cissé, le sélectionneur national des Lions du Sénégal a donc convoqué Bingourou Kamara, le gardien de Strasbourg, pour la premiere fois, sans doute pour pallier l'absence de Gomis, quand on sait que Clément Diop a aussi été rappelé pour la premiere fois depuis les éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Ces deux complètent le trio de gardiens conduit par Edouard Mendy le portier de Chelsea.

Pour rappel, le Sénégal affronte le Maroc et la Mauritanie respectivement les 9 et 13 octobre à Rabat et à Thiès.





Cet article a été ouvert 65 fois.

Publié par Mamadou Salif editor